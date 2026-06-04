Шарл Льоклер: Да стана шампион с Ферари би означавало повече от всичко друго

Шарл Льоклер е отхвърлил предложения от конкурентни отбори във Формула 1, за да продължи кариерата си във Ферари. Монегаскът разкри това преди предстоящото Гран при на Монако, след като подписа нов дългосрочен договор с италианския тим.

28-годишният пилот подчерта, че мечтата му остава да спечели световната титла именно с екипа от Маранело, въпреки че след седем пълни сезона във Формула 1 все още не е достигнал до върха.

"Имаше оферти, но няма да казвам от кого. За мен Ферари винаги е бил изборът“, заяви Льоклер.

Той призна, че по време на преговорите е получил уверения за бъдещите амбиции и конкурентоспособност на отбора.

"Да побеждаваш в червено е много специално усещане. На това съм посветил толкова много години. Все още не сме успели да постигнем целта си в рамките на цял сезон, но продължаваме да работим за това“, добави пилотът.

Сезонът до момента е доминиран от Мерцедес, който спечели първите пет старта, а четири от успехите бяха записани от Кими Антонели. Въпреки това Льоклер смята, че уличната писта в Монако може да предложи различен сценарий.

Победителят в домашното си състезание през 2024 година е оптимист за шансовете на Ферари този уикенд.