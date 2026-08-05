Макс Верстапен и Ландо Норис засипаха Кими Антонели с похвали: Италианецът е най-впечатляващият пилот през сезона

Макс Верстапен и Ландо Норис не спестиха суперлативите си по адрес на Кими Антонели след първата половина на сезона във Формула 1. Двамата определиха 19-годишния пилот на Мерцедес като най-впечатляващия състезател досега през 2026 година.

Антонели, който е във втория си сезон в Кралските гонки, оглавява генералното класиране с аванс от 50 точки пред Люис Хамилтън. Италианецът вече има шест победи през сезона, след като спечели първия си Гран при в Китай и се превърна едва във втория пилот в историята след Верстапен с победа във Формула 1 като тийнейджър.

"Ако погледнем пилотите в челото, Кими свърши наистина страхотна работа. Много силен, много стабилен, най-добрият пилот в отбора си. Като 19-годишен е изключително постоянен. Разбира се, имаше и лош късмет в някои състезания, но това, което показва, е наистина впечатляващо. Освен това е страхотен човек и много силен пилот – отлична комбинация“, заяви Верстапен.

Ландо Норис също посочи Антонели като пилота с най-силни изяви през първата част на шампионата.

"Трябва да кажа Кими. Той е цялостният пакет. Разполага със страхотен автомобил, но убедително побеждава своя съотборник почти всеки уикенд. Когато говорим за битката за титлата, трябва да му отдадем заслуженото“, коментира британецът.

Самият Антонели прие похвалите със скромност и призна, че все още има какво да учи.

"Мисля, че направих добра първа половина на сезона, но все още съм далеч от нивото на Макс и Ландо. Имам още много работа, за да достигна тяхното ниво“, каза лидерът в шампионата.

Въпреки впечатляващото представяне на младия италианец, шефът на Мерцедес Тото Волф отказа да го определи като фаворит за световната титла.