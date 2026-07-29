Формула 1 има резервен план: Европа може да приеме финала на сезона

Сезонът във Формула 1 може да завърши с две европейски състезания, ако планираните стартове в Катар и Абу Даби не се състоят. От Международната автомобилна федерация (ФИА) потвърдиха, че окончателно решение по въпроса трябва да бъде взето до средата на септември.

Към момента надпреварите в Катар и Обединените арабски емирства остават в календара. Гран при на Катар е насрочено за 29 ноември, а финалът на сезона в Абу Даби трябва да се проведе на 6 декември.

"Към днешна дата състезанията в Катар и Абу Даби са потвърдени. Билетите за тях вече са разпродадени. Ако провеждането им стане невъзможно, сезонът ще приключи в Европа, защото няма как да преместим надпреварите на други места. Крайният срок за вземане на решение е средата на септември“, заявиха от ФИА.

По-рано през сезона Гран при на Саудитска Арабия и Бахрейн, които трябваше да се проведат през април, бяха отменени заради военния конфликт в Иран. Впоследствие бе взето решение пистата „Сепанг“ в Малайзия да приеме 16-ия кръг от шампионата на 4 октомври, като по-голямата част от организационните разходи се поемат от Саудитска Арабия.

Настоящият сезон във Формула 1 включва общо 23 старта, а във ФИА продължават да следят развитието на ситуацията в Близкия изток, преди да вземат окончателно решение за заключителната част от календара.