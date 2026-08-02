Сами Паяри покори "Рали Финландия“ за втора поредна година и записа историческа победа

Финландският пилот Сами Паяри продължи впечатляващата си серия във Световния рали шампионат, след като спечели за втора поредна година домашното "Рали Финландия“.

Само две седмици след успеха си в Естония състезателят на Тойота отново се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка, изпреварвайки съотборника си Оливер Солберг с 26.7 секунди.

Паяри си осигури успеха още в събота, когато пое лидерството след отпадането на Себастиан Ожие заради тежка катастрофа. В последния ден финландецът удържа натиска на Солберг и донесе юбилейната 200-а победа за Финландия в историята на WRC, превръщайки се и в 14-ия местен пилот, триумфирал в домашния кръг от шампионата.

Трети завърши Елфин Еванс, който запази лидерската си позиция в генералното класиране със 201 точки, докато Паяри вече е втори със 171 и остава в битката за световната титла.







