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Сами Паяри покори "Рали Финландия“ за втора поредна година и записа историческа победа

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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Пилотът на Тойота триумфира пред съотборника си Оливер Солберг, донесе юбилейния 200-и успех за Финландия в WRC и се изкачи на второто място в генералното класиране

Сами Паяри покори "Рали Финландия“ за втора поредна година и записа историческа победа
Снимка: AP Photo
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Финландският пилот Сами Паяри продължи впечатляващата си серия във Световния рали шампионат, след като спечели за втора поредна година домашното "Рали Финландия“.

Само две седмици след успеха си в Естония състезателят на Тойота отново се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка, изпреварвайки съотборника си Оливер Солберг с 26.7 секунди.

Паяри си осигури успеха още в събота, когато пое лидерството след отпадането на Себастиан Ожие заради тежка катастрофа. В последния ден финландецът удържа натиска на Солберг и донесе юбилейната 200-а победа за Финландия в историята на WRC, превръщайки се и в 14-ия местен пилот, триумфирал в домашния кръг от шампионата.

Трети завърши Елфин Еванс, който запази лидерската си позиция в генералното класиране със 201 точки, докато Паяри вече е втори със 171 и остава в битката за световната титла.



#Рали Финландия 2026 #Сами Паяри

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