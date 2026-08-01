Бронзов медал за Лъчезар Даскалов при юношите U17 на европейската купа в Санкт Пьолтен

В Санкт Пьолтен, Австрия се проведе европейска купа по спортно катерене в дисциплината скорост за юноши и девойки. Отлично се представи Лъчезар Даскалов, който завоюва бронзовия медал при юношите U17!



Лъчо започна силно състезанието още в квалификацията, където с зае 3-то място се нареди 3-ти с 6.48 сек., с което подобри най-добрия си резултат на официални състезания. Лъчезар направи феноменално участие във финала, подобрявайки личното си постижение във всеки следващ кръг. Последователно елиминира съперниците си в 1/8 и 1/4 финала с резултат 6.49 и 6.34 сек., поставяйки нов национален рекорд при мъжете в дисциплината! В полуфинала постигна 6.31 сек., само с 4 стотни назад от съперника му в серията, което го прати в малкия финал на състезанието. В серията за 3-4 място Лъчезар отново надмина себе си - 6.01 сек. и бронзов медал!

Следващите две европейски купи в скоростта ще се проведат през септември в Имст, Австрия и октомври в Лайпциг, Германия.