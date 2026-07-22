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Министърът на младежта и спорта проведе работна среща с представителите на автомобилния спорт

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Спорт
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Министърът на младежта и спорта проведе работна среща с представителите на автомобилния спорт
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Продължаващите съдебни производства между Автомобилната федерация на България и Българската федерация по автомобилен спорт, свързани с лицензирането на федерация по автомобилен спорт, създават несигурност за развитието на сектора, затрудняват организирането на състезателната дейност и възпрепятстват участието на българските състезатели в международни прояви под български флаг.

Именно с тази цел министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, заедно със своя екип, проведе работна среща с председателя на Българската федерация по автомобилен спорт Дилян Попов, председателя на Автомобилната федерация на България Калоян Станчев и председателя на Съюза на българските автомобилисти инж. Емил Панчев.

Участниците изложиха своите виждания за предизвикателствата пред автомобилния спорт и необходимите стъпки за тяхното преодоляване.

Калоян Станчев предупреди, че ако противопоставянето продължи, скоро няма да останат състезатели, които да развиват автомобилния спорт в България. Дилян Попов подчерта, че автомобилните състезатели са обединени и че проблемът не е между тях, а в административните спорове около управлението на спорта. Инж. Емил Панчев заяви, че СБА ще продължи да подкрепя състезателите, клубовете и двете федерации до намирането на трайно решение.

Участниците в срещата бяха единодушни, че фокусът трябва да бъде насочен към бъдещето, а не към споровете от миналото. Те се обединиха около разбирането, че бъдещето на спорта не може да бъде изградено в условията на непрекъснати обжалвания и противопоставяне, а чрез диалог, стабилност и обединение.

Министерството на младежта и спорта потвърди готовността си да продължи диалога и заяви, че остава на разположение за последващи срещи по всяко време до намирането на устойчиво решение в интерес на българския автомобилен спорт.

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#министър Енчо Керязов

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