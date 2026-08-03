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Себастиан Ожие влиза в битката за рекордна десета титла с участие във всички оставащи ралита

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Спорт
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Френският ас променя програмата си след отпадането във Финландия и ще стартира във всеки от последните четири кръга на сезона в опит да навакса пасива си спрямо лидера Елфин Еванс

Себастиан Ожие влиза в битката за рекордна десета титла с участие във всички оставащи ралита
Снимка: AP Photo
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Осемкратният световен шампион Себастиан Ожие ще участва във всички оставащи кръгове от Световния рали шампионат (WRC) до края на сезона, след като промени първоначалния си план за ограничена програма. Целта на французина е да се пребори за рекордна десета световна титла.

Пилотът на Тойота претърпя тежък удар през изминалия уикенд на Рали Финландия, където катастрофира заедно със своя навигатор Жулиен Инграсия. Двамата бяха откарани в болница за прегледи и останаха под наблюдение през нощта, преди да бъдат изписани без сериозни наранявания.

Отпадането обаче се отрази сериозно на позицията на Ожие в генералното класиране. Французинът вече е пети и изостава на 62 точки от лидера и свой съотборник Елфин Еванс.

Въпреки големия пасив, 42-годишният ветеран не се отказва от битката за титлата. Той обяви, че ще стартира във всички оставащи четири кръга от шампионата, започвайки с ралито в Парагвай в края на август.

"Направихме добра серия, но Рали Финландия определено не мина по план и надеждите ни за титлата са минимални. Все пак остават четири състезания и ще бъдем на всяко едно от тях с единствената цел да спечелим“, заяви Ожие в публикация в социалните мрежи.

До края на сезона французинът ще разчита на обичайния си навигатор Венсан Ландес, който пропусна старта във Финландия по лични причини. Решението на Ожие да се включи във всички оставащи състезания подчертава амбицията му да остане в битката за световната титла до последния възможен момент.

#Световен рали шампионат (WRC) #Себастиан Ожие

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