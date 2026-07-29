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Никола Цолов: Почивката идва в точния момент, ще се върна още по-силен

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Спорт
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Лидерът във Формула 2 запазва аванс от 20 точки на върха и гледа уверено към заключителната част на сезона

никола цолов почивката идва точния момент върна силен
Снимка: БТА
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Лидерът в генералното класиране на Формула 2 Никола Цолов е убеден, че предстоящата пауза в шампионата ще му помогне да презареди и да се завърне още по-силен за решителните стартове до края на сезона.

Българският пилот приключи първите девет кръга начело в класирането с аванс от 20 точки пред основния си преследвач Габриеле Мини. Следващият състезателен уикенд е на легендарната писта „Монца“ между 4 и 6 септември.

"Досега сезонът е страхотен. Лудост е, че вече минахме през девет кръга. Всичко се случи толкова бързо, защото много често състезанията бяха едно след друго. Поглеждам назад и виждам много позитиви. Научих страшно много, преминах през добри и лоши моменти, имах различни емоции“, заяви Цолов пред официалния сайт на Формула 2.

Българинът смята, че кратката почивка ще му даде възможност да анализира представянето си и да се подготви максимално добре за финалната фаза на шампионата.

"Все още имам 20 точки преднина, така че мога да се откъсна малко и да си почина. Смятам, че тази пауза ще ми бъде полезна, за да осъзная всичко случило се. Вярвам, че мога да се върна по-силен от всякога и точно към това ще се стремя“, допълни той.

Цолов коментира и трудния уикенд на "Хунгароринг“, където успя да спечели само шест точки. Българският пилот отпадна в спринтовото състезание, а след инцидент със Себастиан Монтоя получи наказание от пет места на стартовата решетка за основната надпревара.

"Отдавна не бяхме имали слаб уикенд, но знаехме, че такъв момент ще дойде. За съжаление, поемането на прекалено голям риск в събота ни коства няколко точки, а наказанието допълнително ни върна назад“, призна лидерът във Формула 2.

Въпреки трудностите той гледа оптимистично към оставащите кръгове от сезона.

"Можехме да си тръгнем с 15-16 точки, а взехме само шест. Беше трудно да го приема, но в крайна сметка се радвам, че се случи точно сега. Това е част от процеса на израстване. Имах известен буфер, който ми позволи да направя тази грешка, да си взема поуките и да се подобря за оставащата част от сезона. Това само ме мотивира още повече“, завърши Никола Цолов.

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#Формула 2 #Никола Цолов

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