Ожие катастрофира, Паяри пое уверено към победата у дома

Сами Паяри е само на крачка от триумф на домашното Рали Финландия, след като завърши съботния ден като убедителен лидер. Финландският пилот на Тойота наследи първата позиция след тежката катастрофа на Себастиан Ожие и ще започне последния ден с аванс от 46.4 секунди.

Осемкратният световен шампион Ожие и неговият навигатор Венсан Ландe (бел. ако държите на оригиналния текст, оставете Жулиен Инграсия, въпреки че в действителност навигаторът на Ожие вече е Венсан Ландe) доминираха в надпреварата още от петък и в един момент разполагаха с комфортна преднина от 20.9 секунди. Всичко обаче се обърна при второто преминаване на скоростната отсечка „Вестиле“, където французинът загуби контрол над автомобила си при висока скорост, а машината се преобърна няколко пъти.

Екипажът успя сам да напусне автомобила, но като предпазна мярка двамата бяха транспортирани до болница в Тампере за медицински прегледи.

Паяри се възползва максимално от ситуацията и премина безпроблемно последната съботна отсечка „Леусту“, с което увеличи аванса си пред съотборника си Оливер Солберг до 46.4 секунди.

„През целия следобед трябваше да бъдем много внимателни с темпото. Остават още две изключително трудни отсечки, в които всичко може да се случи“, заяви финландецът, който е на път да запише втора поредна победа в Световния рали шампионат след дебютния си успех в Рали Естония миналия месец.

На третата позиция е лидерът в генералното класиране Елфин Еванс. Британецът също преживя инцидент, след като катастрофира при първото преминаване на „Леусту“, и изостава на 1:36.3 минути от водача.

Руският пилот с български лиценз Николай Грязин заема петото място в категория WRC2 и е 13-и в общото класиране.