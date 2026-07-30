Такамото Кацута започна с най-добро време Рали Финландия

Пилотът на Тойота Такамото Кацута записа най-добро време в пролога на Рали Финландия – десети кръг от Световния рали шампионат (WRC). Японецът премина откриващата отсечка за 2:11.7 минути и даде заявка за силно представяне още в началото на една от най-престижните надпревари в календара.

Кацута изпревари с девет десети от секундата Адриен Формо с Хюндай и съотборника си в Тойота Оливер Солберг, които разделиха второто място.

"Разбира се, че искам да спечеля тук. Това е второто ми домашно рали и е едно от най-трудните“, заяви японецът след финала на пролога. Кацута има специална връзка с Финландия, тъй като е живял в страната в продължение на девет години.

Лидерът в генералното класиране Елфин Еванс остана четвърти с време от 2:13.4 минути. Британецът, който вече има две победи във Финландия през 2021 и 2023 година, изпревари с две десети съотборника си Сами Паяри – победител в предишния кръг в Естония.

Двукратният победител в Рали Финландия Себастиен Ожие завърши едва на 11-ото място. Французинът, който за този старт отново работи с дългогодишния си навигатор Жулиен Инграсия, записа време от 2:14.7 минути. Именно с Инграсия Ожие спечели осем от световните си титли в WRC.

След пролога вниманието вече е насочено към същинската надпревара. Първият от общо 20-те специални етапа на Рали Финландия е насрочен за тази вечер от 20:00 часа българско време.