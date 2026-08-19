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Швейцарец загина по време на мотоциклетното състезание Isle of Man

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Спорт
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Мауро Понсини катастрофира в квалификациите.

свещ
Снимка: БТА
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Швейцарският мотоциклетен състезател Мауро Понсини почина при катастрофа в квалификациите на най-опасното състезание в света Isle of Man, съобщава Ройтерс. 29-годишният пилот, с богат опит в категориите Суперспорт и Супертуин, щеше да направи своя дебют в островната надпревара.

Организаторите съобщават, че Понсини е бил един от двама състезатели, въвлечени в инцидент в първата обиколка на втората квалификационна сесия. Вторият, който не е назован поименно, е получил леки наранявания и е бил откаран в болница.

След като през последните години организаторите затегнаха значително условията за безопасност, през 2025 фатални инциденти нямаше. Понсини обаче е 272-ият загинал мотоциклетист или сайдкар състезател в Manx Grand Prix от 1911 насам, а през май почина и Даниел Ингам.

#Isle of Man #Мауро Понсини

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