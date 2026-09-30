Рали Португалия отпада от календара на Световния рали шампионат за 2027 г.

Рали Португалия отпада от календара на Световния рали шампионат (WRC) за 2027 година, но може да се завърне през 2028-а, пише специализираното издание Motorsport.com, позовавайки се на информация от организаторите на състезанието.

Надпреварата, която се провежда на макадамови отсечки, е част от шампионата още от първия сезон през 1973 година, като единствено е отсъствала от календара между 2002-ра и 2006-а.

През 2025-а организаторите подписаха нов тригодишен договор, с който осигуриха провеждането на кръг от първенството поне до 2028-а. Въпреки това от Automóvel Club de Portugal разкриха, че състезанието отпада от календара за 2027 година.

"С вече насрочена дата между 13 и 16 май, в резултат на промените, направени от промоутъра в последния ден от подготовката за следващия сезон на Световния рали шампионат (WRC), с цел календарът да бъде възможно най-географски разнообразен и интерконтинентален, Рали Португалия беше едно от състезанията, чийто график беше засегнат. Преговорите между Automóvel Club de Portugal и промоутърът на WRC вече започнаха, за да бъде разгледана възможността да Рали Португалия да се завърне в календара през 2028 година", написаха в изявление организаторите.

Настоящият сезона на WRC ще приключи с Рали Сардиния този уикенд, а лидер в класирането е пилотът на Тойота - Елфин Еванс (Великобритания) с 230 точки и преднина от 17 пред втория Сами Паяри (Финландия), също от японския отбор.