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Рали Португалия отпада от календара на Световния рали шампионат за 2027 г.

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Спорт
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Рали Португалия отпада от календара на Световния рали шампионат за 2027 г.
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Рали Португалия отпада от календара на Световния рали шампионат (WRC) за 2027 година, но може да се завърне през 2028-а, пише специализираното издание Motorsport.com, позовавайки се на информация от организаторите на състезанието.

Надпреварата, която се провежда на макадамови отсечки, е част от шампионата още от първия сезон през 1973 година, като единствено е отсъствала от календара между 2002-ра и 2006-а.

През 2025-а организаторите подписаха нов тригодишен договор, с който осигуриха провеждането на кръг от първенството поне до 2028-а. Въпреки това от Automóvel Club de Portugal разкриха, че състезанието отпада от календара за 2027 година.

"С вече насрочена дата между 13 и 16 май, в резултат на промените, направени от промоутъра в последния ден от подготовката за следващия сезон на Световния рали шампионат (WRC), с цел календарът да бъде възможно най-географски разнообразен и интерконтинентален, Рали Португалия беше едно от състезанията, чийто график беше засегнат. Преговорите между Automóvel Club de Portugal и промоутърът на WRC вече започнаха, за да бъде разгледана възможността да Рали Португалия да се завърне в календара през 2028 година", написаха в изявление организаторите.

Настоящият сезона на WRC ще приключи с Рали Сардиния този уикенд, а лидер в класирането е пилотът на Тойота - Елфин Еванс (Великобритания) с 230 точки и преднина от 17 пред втория Сами Паяри (Финландия), също от японския отбор.

#Рали Португалия

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