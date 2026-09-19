Хорхе Мартин триумфира в спринта на за Гран При на Австрия

Испанецът Хорхе Мартин с "Априля" направи изключително състезание след хаотична битка в първата обиколка със съперника си в световния шампионат Марк Маркес, за да спечели спринта за Гран При на Австрия в MotoGP и да си върне лидерството в шампионата.

Мартин, който по-рано в събота беше най-бърз в квалификацията за място, записа 20-ата си победа в спринт, след като Педро Акоста с KTM катастрофира, докато водеше в края на състезанието. Той измина 14-е обиколки за 20:57.387 минути.

28-годишният Мартин, шампион в MotoGP за 2024-а, вече има 286 точки в класирането, с три пред своя сънародник Марк Маркес преди неделното Гран При на "Ред Бул Ринг" в Шпилберг.

Хорхе Мартин изглеждаше в лоша позиция в началните завои, когато изостана до осмо място в първата обиколка. Акоста се възползва от възможността да поеме контрола и отвори преднина от близо три секунди, само за да отпадне около три обиколки преди края. Междувременно Мартин си проправи път обратно през съперниците, за да си осигури забележителна победа.

Настоящия лидер в световния шампионат и действащ шампион Марк Маркес с "Дукати" остана втори на 1.026 секунда, а Марко Безеки с "Априля", трети в шампионата, завърши подиума с пасив от 1.675.

По-рано днес Хорхе Мартин спечели полпозишън пред съперника си за титлата и настоящ шампион в MotoGP Марк Маркес.

28-годишният испанец направи обиколка за 1:27.917 в последните минути на втората сесия , за да си осигури третата полпозишън за сезона, изпреварвайки Маркес само с 0.015 секунди.

В неделя към Мартин на първа редица ще се присъединят Маркес и Педро Акоста от KTM, които ще се състезават на домашната писта на австрийския производител.