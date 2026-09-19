БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за...
Чете се за: 04:47 мин.
САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще...
Чете се за: 01:42 мин.
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под...
Чете се за: 16:07 мин.
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на...
Чете се за: 02:12 мин.
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националните отбори на България за мъже и жени с убедителни победи на Шахматната Олимпиада

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Дамите се справиха с Румъния, а мъжете надделяха над Парагвай.

втори успех надя тончева европейското шахмат родос
Снимка: Шахматен клуб Левски
Слушай новината

Националните отбори на България при мъжете и при жените постигнаха победи в четвъртия кръг на Шахматната Олимпиада, която се провежда в град Самарканд в Узбекистан.

Дамският тим на България се наложи с категоричния резултат от 3,5:0,5 точки над Румъния и с 8 мач-точки продължава да бъде един от десетте, които се движат с максимален актив до момента.

Надя Тончева спечели с белите фигури срещу Мируна-Дария Лехач на втора дъска, на трета Белослава Кръстева победи с черните Андрея-Мариоара Козман, а Гергана Пейчева се наложи на четвърта дъска с белите фигури срещу Джемал Овездурдиева. Единственото реми бе фиксирано на първа дъска в партията на играещата с черните Нургюл Салимова с Ирина Булмага.

Преди да победи Румъния, българският отбор се наложи последователно и над Суринам, Португалия и Италия, съответно с 3,5:0,5, 4:0 и 3:1.

Успех с 3:1 точки записа и мъжкият отбор на България, който в днешния ден имаше за съперник Парагвай. За тима, чийто капитан е гросмайстор Кирил Георгиев, това е трети успех след тези над Лихтенщайн и Венецуела, с който те събраха 6 мач-точки. Националите имат и една загуба от Китай, дошла във вчерашния трети кръг.

За победата над Парагвай с по точка допринесоха Момчил Петков, който спечели на втора дъска с черните фигури срещу Антонио Алмирон, както и Мартин Петров, който победи на трета дъска с белите фигури Хуан Себастиан Мелиан. Другите две партии Аркадий Найдич - Гийермо Васкес и Хуан Хайнехен - Кирил Георгиев, завършиха с реми.

Общо осем отбора при мъжете продължават с по 8 мач-точки след четвъртия кръг.

Петият кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд е в неделя.

#Шахматна Олимпиада в Самарканд 2026 #Български национален отбор по шахмат за мъже #Български национален отбор по шахмат за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
1
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
Слънчево и топло до неделя, валежи и застудяване от понеделник
4
Слънчево и топло до неделя, валежи и застудяване от понеделник
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
5
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
6
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Други спортове

БНТ 3 ще излъчи финалите на турнира по прескачане на препятствия за "Купа България"
БНТ 3 ще излъчи финалите на турнира по прескачане на препятствия за "Купа България"
Хорхе Мартин триумфира в спринта на за Гран При на Австрия Хорхе Мартин триумфира в спринта на за Гран При на Австрия
Чете се за: 02:20 мин.
Сребро за Димитър Димитров на финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей Сребро за Димитър Димитров на финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей
Чете се за: 00:42 мин.
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
7013
Чете се за: 00:50 мин.
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
10995
Чете се за: 00:50 мин.
Стоица Аргилашки: Видях завишен интерес към "Купа България" Стоица Аргилашки: Видях завишен интерес към "Купа България"
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

С червен килим и специална прожекция: "Под прикритие 6" се завръща с премиера в НДК и в ефира на БНТ през октомври
С червен килим и специална прожекция: "Под прикритие 6"...
Чете се за: 06:17 мин.
Общество
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Скок на температурите във вечерните часове в България за последните 20 години, първенец е Плевен, следван от София и Благоевград Скок на температурите във вечерните часове в България за последните 20 години, първенец е Плевен, следван от София и Благоевград
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
От "беден, но секси" до много скъп: Кой ще спечели...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Отново тапи по пътя за Гърция: Интензивен трафик в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
БНТ се сбогува с Елена Чимева от екипа ни в Благоевград
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Огнище на птичи грип е констатирано в пловдивското Момино село
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ