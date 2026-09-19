Стоица Аргилашки: Видях завишен интерес към "Купа България"

Стоица Аргилашки коментира финалите по конен спорт за "Купа България" по прескачане на препятствия, които БНТ 3 излъчва. Идеологът на турнира коментира какво могат да очакват зрителите от последния кръг на финалите от турнира в Албена.

Пред БНТ Аргилашки изказа своите благодарности и към обществената телевизия за интереса към спорта.

„Искам да започна с благодарности към комплекс „Албена“, който предостави едно изключително произведение за провеждането на последния кръг. Това е един от най-добрите центрове, в които могат да се проведат такъв вид състезания. Горди сме, че можем да си сътрудничим с тях и да провеждаме това състезание, което няма аналог в нашия спорт. Искам да изкажа благодарност и на Българската национална телевизия, която винаги е била съпричастна към нашия спорт и е един наш партньор, който постоянно го рекламира. Това е нашата цел“, бяха първите му думи.

„В последния кръг ще видим по-малко участници, защото някои от основните претенденти за купата като Елица Чолакова замина да учи в Китай. Нейната сестра замина за Виена. Други наши състезатели няма да вземат участие по различни причини. В момента Ивана Ангелова участва на световното първенство за млади коне и се представя великолепно. Утре ще вземе участие на финала, което е едно невероятно постижение и няма аналог в напия спорт. Пожелавам й успех. Също така някои от основните състезатели са с контузени коне. Тук са претендентите за купата. Антон Дацински и други, които са сред най-елитните ни състезатели“, добави той.

Основната фигура в организационния комитет на Купа България направи и една равносметка на състезанията до момента

„Видях завишен интерес, ние за първи път направихме в град Приморско кръг. Там отзивите са много положителни. Имаме заявка това събитие да се проведе и във Варна, както и в други окръжни градове. За съжаление, този кръг трябваше да бъде в София, но самият терен, който бяхме подбрали, се намира в доста критично състояние. Не искахме да рискуваме конете, иначе София е много атрактивно място за нас. Правили сме състезания в Южния парк. Тази купа заслужава да присъства и в София“, завърши Аргилашки.

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