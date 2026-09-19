Виктор Божинов: Ще видим оцелелите герои от предишните сезони, но актьорският състав включва и нови лица

Ще видим оцелелите герои от предишните сезони, но актьорският състав включва и нови лица, заяви режисьорът на "Под прикритие" в "Денят започва с Георги Любенов".

Виктор Божинов, режисьор на "Под прикритие": "Когато говорим за проект, с който вече са минали 5 сезона, винаги въпросът е какво е новото. Новото е един по-различен начин на разказване. Ние ще видим оцелелите герои от предишните сезони. Благодарение на възможностите на филмовия разказ ще можем да върнем на екран онези, които са загинали в хода на историята. Разказът се състои от два пласта – един абсолютно съвременен и един, който стига в миналото, който разказва за това как групата на Джаро се събира, какви са причинно-следствените връзки, преди да започне историята, която зрителите вече познават."

Всички любими персонажи под една или друга форма ще бъдат върнати в историята и мога да кажа, че актьорският състав включва и новите лица – Павел Иванов, Юлиян Вергов, Радина Кърджилова, заяви Виктор Божинов.