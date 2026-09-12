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Марк Маркес триумфира в Сан Марино след перфектен старт в спринта

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Спорт
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Световният шампион изпревари рекордьора от квалификацията Марко Бедзеки и се доближи на 14 точки от лидера Хорхе Мартин преди основното състезание

Марк Маркес триумфира в Сан Марино след перфектен старт в спринта
Снимка: AP Photo
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Марк Маркес спечели спринтовото състезание за Гран при на Сан Марино, 14-и кръг от сезона в MotoGP. Пилотът на Дукати се наложи на пистата "Марко Симончели“ след силно представяне и намали изоставането си в битката за първото място в генералното класиране.

Ключът към успеха на испанеца беше отличното му потегляне. Маркес успя да вземе предимство още на старта срещу фаворита на местната публика Марко Бедзеки и впоследствие не позволи на съперника си да си върне лидерската позиция.

Бедзеки пристигна в спринта със сериозни амбиции, след като по-рано през деня постави нов рекорд на трасето по време на квалификацията. Пилотът на Априля обаче не успя да отговори на темпото на Маркес в решителните моменти.

Световният шампион контролира надпреварата до финала и пресече линията с 1.068 секунди аванс пред Бедзеки, за да добави нов спринтов успех към актива си.

Третото място остана за лидера в световния шампионат Хорхе Мартин с Априля. Испанецът ограничи загубите спрямо Маркес, но преднината му на върха се стопи преди основната надпревара в Сан Марино.

След спринта Мартин води с 14 точки пред Марк Маркес, докато Бедзеки заема третата позиция на 22 точки от лидера.

Така битката за световната титла остава напълно отворена преди основното състезание на "Марко Симончели“, в което Маркес ще има възможност допълнително да притисне лидера в генералното класиране.



#Moto GP 2026 #Марк Маркес

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