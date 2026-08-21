Русе става столица на световния водомоторен спорт

Русе се превръща в център на световния водомоторен спорт, след като крайдунавският град ще бъде домакин на финалния кръг от световния шампионат в клас F500. Паралелно с битката при най-бързите ще се проведе и европейският шампионат за юноши в клас GT15. Състезанията са насрочени за 22 и 23 август по река Дунав.

За България домакинството е историческо, тъй като страната ни за първи път приема кръг от Световния шампионат във F500. В надпреварата ще участват 11 пилоти, които ще управляват машини, способни да достигнат скорост от около 180 км/ч.

"Горд съм, че световното първенство в кралския клас ще бъде в Русе. Това е като Формула 1, но на вода“, заяви кметът на града Пенчо Милков.

Сериозни емоции се очакват и в Европейския шампионат за юноши в клас GT15. Девет състезатели до 16-годишна възраст ще се борят за отличията с лодки, достигащи скорост до 100 км/ч. Сред българските представители е Петър Стоянов, който вече има натрупан международен опит и е сред водещите млади пилоти на страната.

Президентът на Българската федерация по водомоторен спорт Тодор Христов подчерта сложността при организацията на състезание от подобен мащаб. По думите му ниското ниво на Дунав няма да попречи на провеждането на стартовете, а дори създава благоприятни условия за надпреварата.

В Русе пристига и един от големите фаворити – трикратният световен шампион Марчин Зелински. Полякът е лидер в генералното класиране и ще атакува четвърта световна титла. Той остана доволен от условията в България и разкри колко сериозно физическо и психическо изпитание представлява управлението на лодка във F500.

По думите на Зелински едно състезание продължава едва около шест-седем минути, но през цялото време пилотът трябва да запази максимална концентрация. Огромните скорости и натоварването на цялото тяло превръщат всяка грешка в потенциално решаваща за крайния резултат.

Членът на Управителния съвет на Международната федерация по водомоторен спорт Вахур Джоала също акцентира върху атрактивността на F500 и необходимостта не само от индивидуалните качества на пилота, но и от отлична работа на целия екип.

Председателят на Клуба по водомоторен спорт в Ряхово Милен Маринов подчерта, че край Дунав ще се съберат някои от най-добрите състезатели в света, а натоварването върху пилотите е изключително сериозно.

Състезателният център е разположен на крайбрежната алея в Русе, откъдето зрителите ще имат добра видимост към трасето. Двата шампионата се организират от Българската федерация по водомоторен спорт, Клуба по водомоторен спорт "Ряхово“ и Община Русе с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.



