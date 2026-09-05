Националният отбор по водна топка 4x4 сред най-добрите осем на световното

Националният отбор на България за мъже се нареди сред най-добрите осем на световното първенство по водна топка 4х4 в Дубровник.

Българският състав достигна до четвъртфиналите след три победи в груповата фаза, а в спор за място сред най-добрите четири отстъпи на Сърбия с 1:3.

В среща за разпределение на местата от 5 до 8-о българите загубиха от Грузия с 1:3 и утре ще играят за 7-8-о място срещу Черна гора.

По правилата на този формат мачът се играе на сетове - всяка спечелена четвърт е спечелен сет. При равенство на сетовете (2 на 2) се изпълняват дузпи.