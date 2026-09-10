Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в Пловдив, отиват на съд

Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари – двама анестезиолози и стоматолог, във връзка със смъртта на 6-годишно момче в пловдивска болница. Детето е починало на 4 април 2025 г.

Двамата анестезиолози са предадени на съд за това, че при независимо съпричиняване са причинили смъртта на детето поради немарливо изпълнение на медицинска дейност, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинението първият анестезиолог е направил неправилен избор на дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, несъотносима към възрастта и телесната маса на детето, не е разпознал своевременно животозастрашаващо усложнение и не е проследил лично възстановяването му до извеждането от анестезия, адекватното връщане на защитните рефлекси, пълното стабилизиране на дишането и е напуснал самоволно работното място.

Вторият анестезиолог не е направил правилна начална преценка за състоянието на детето, не е разпознал настъпилото животозастрашаващо усложнение и не е предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища.

Обвинение е повдигнато и на лекарка по дентална медицина. Според прокуратурата в периода от 23 февруари 2024 г. до 4 април 2025 г. тя е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, сред които и 6-годишното дете, без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност и в нарушение на установения ред, съгласно Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина.

Разследването е включвало разпити на свидетели, изготвяне на седморна комплексна съдебномедицинска експертиза и анализ на голям обем медицинска документация.

Случаят предизвика протести, а от Българския лекарски съюз призоваха хората да търсят отговорност по институционален ред.