БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК
13:11, 10.09.2026 (обновена)
Чете се за: 00:50 мин.
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но...
10:36, 10.09.2026
Чете се за: 05:17 мин.
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор,...
09:19, 10.09.2026
Чете се за: 06:37 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Други спортове
Спорт
Спортни предавания
Спортни емисии
Видео
Спортни предавания
Други спортове
Още
Спортни новини 10.09.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 10.09.2026
Още
Копирано в клипборда
Запази
12:20, 10.09.2026
След смъртта на бебе във Варна - обвиняемата отрича умишлено да е...
12:16, 10.09.2026
Столична община одобри рекорден дълг за 367 млн. евро
12:09, 10.09.2026
Среща Радев-Макрон: Задълбочава се сътрудничеството между София и...
12:09, 10.09.2026
Еманюел Макрон: Франция иска да бъде партньор в новото поколение...
12:02, 10.09.2026
Политически реакции за избора на членове в новия ВСС
11:57, 10.09.2026
Борисов: Непоискана подкрепа не давам
11:32, 10.09.2026
ЦИК прекрати регистрацията на БСП да участва в президентския вот
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
2
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...
3
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония...
4
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават...
5
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края...
6
"Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете,...
Реклама
Най-четени
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...
Реклама
Още от: Други спортове
Спортни новини 09.09.2026 г., 20:50 ч.
БНТ 3 излъчва финалите на "Асарел България Оупън"
18:50, 09.09.2026
Чете се за: 00:45 мин.
Спортното училище в Русе се превръща в съвременен център за всестранна подготовка
17:30, 09.09.2026
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 09.09.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 09.09.2026
Федерацията по джудо награди призьорите от световното първенство за юноши до 18 години
12:35, 08.09.2026
Чете се за: 03:52 мин.
Спортни новини 08.09.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 08.09.2026
Реклама
Водещи новини
МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК
13:11, 10.09.2026 (обновена)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Среща Радев – Макрон: Задълбочава се сътрудничеството между София и Париж
12:09, 10.09.2026
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Бойко Борисов: Непоискана подкрепа не давам
11:57, 10.09.2026
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Заради ремонт: Части на столичния ж.к. "Младост" 3 остават отново без топла вода за около месец
14:15, 10.09.2026
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тръмп обеща по 5000 долара за глас на междинните избори в САЩ
10:58, 10.09.2026
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ветерани от спецслужбите на западни армии обучавали руски бойци в...
11:48, 10.09.2026
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
След смъртта на бебе във Варна - обвиняемата отрича умишлено да е...
12:20, 10.09.2026
Чете се за: 01:07 мин.
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
08:54, 10.09.2026
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ