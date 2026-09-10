ЦИК прекрати регистрацията на БСП да участва в президентския вот

Централната изборателна комисия прекрати производството по регистрация на БСП за участие в президентските избори.

Решението е взето, след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков, който е и съпредседател в Инициативния комитет, издигнал за президент Илияна Йотова, е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вота на 25 октомври.

Днес учредяват официално инициативния комитет, който ще издигне кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев.

Вчера от "Величие" съобщиха, че ще участват в президентските избори. Техните кандидати за държавен глава и вицепрезидент са лидерът на партията Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева.