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ЦИК прекрати регистрацията на БСП да участва в президентския вот

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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цик изборният ден всички секции започнал нормално
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Централната изборателна комисия прекрати производството по регистрация на БСП за участие в президентските избори.

Решението е взето, след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков, който е и съпредседател в Инициативния комитет, издигнал за президент Илияна Йотова, е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вота на 25 октомври.

Днес учредяват официално инициативния комитет, който ще издигне кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев.

Вчера от "Величие" съобщиха, че ще участват в президентските избори. Техните кандидати за държавен глава и вицепрезидент са лидерът на партията Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева.

#прекратена регистрация #участие в президентския вот #БСП #цик

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