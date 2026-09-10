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Сфинксът от Боровското съкровище оживя с помощта на 3D технология

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Русе
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Историята на древните находки в Русенския регион продължава и с друг проект, който свързва археологията с модерните технологии. Преди 52 години край Борово случайно са открити пет сребърни съда – три ритона, съд с форма на бик, кон и сфинкс, както и каничка и купа. Археолозите определят находката като тракийско съкровище от IV век пр. Хр. Боровското съкровище е особено ценно и защото върху част от съдовете е изписано името на тракийския цар Котис I.

Оригиналът се съхранява в Националния исторически музей в София, а в Русе е изложено негово копие. С помощта на модерните технологии обаче един от емблематичните елементи – 17-сантиметровият ритон със сфинкс – вече е пресъздаден в голям размер и се превърна в градски символ на Борово. Екипът на професор Георги Христов от Научноизследователския център към Русенския университет е работил около месец по проекта.

проф. Георги Христов, ръководител в Научно-изследавятелския център към РУ: „Ние имаме един от най-големите 3D принтери в Северна България. Благодарение на него успяхме на две части да отпечатаме този монумент и след това да го сглобим като детски пъзел и да му бъдат нанесени съответните покрития, които да бъдат устойчиви на слънчева и UV радиация.“

Най-голямото инженерно предизвикателство е било укрепването на конструкцията.

„Това беше най-голямото инженерно предизвикателство – как да го направим, как да го защитим, как да увеличим неговата механична якост. Направихме специални вътрешни отвори в него, в които има метална конструкция. Използвахме модерните похвати на адитивните технологии, за да създадем нещо, което да увековечи и да популяризира уникалното наследство, което ние имаме в случая с траките.“

Сфинксът вече е поставен на площада в Борово и привлича вниманието както на местните жители, така и на посетителите.

- „Красиво е, отваря града.“

- „И се запознаваме повече с историята на Борово и с богатствата, които притежава.“

Друг жител на града също признава, че благодарение на паметника е научил повече за историята на региона:

- „Благодарение на този хубав паметник научих, че има Боровско съкровище. Ако е направена добре рекламата, може би ще привлече повече туристи. Надявам се.“

Така повече от две хилядолетия след траките част от историята на региона отново се връща на мястото, където е била създадена – този път с помощта на съвременните технологии. От Научно-изследователския център към университета обещават още и занапред връзка с древните артефакти в региона.

По темата работиха: Даниела Димитрова, Николай Рачев

#3D технология #оживява #Боровско съкровище #свинск

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