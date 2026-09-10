До няколко дни "Възраждане" ще реши за участието си в президентските избори. Това стана ясно от думите на лидерът на партията Костадин Костадинов в сутрешния блок на БНТ "Денят започва".

Попитан дали самият той ще се кандидатира за президент, Костадинов отговори:

"Решението за това тепърва предстои да бъде взето, вероятно до края на тази седмица или началото на следващата седмица ще приключи вътрешната анкета. БНТ: Защо толкова се бавите с вашето решение? - Ами, защото питаме хиляди хора. Защото смятаме, че когато подходим към избори за държавен глава, трябва да подходим изключително сериозно. Това не е просто едно участие заради самото участие. „Възраждане“ е алтернатива на сегашната политическа система в страната. И ние се опитваме да дадем възможно най-добрия различен избор, който може да получат българите. За това трябва да подходим не само отговорно. Питаме не само нашите членове, но и симпатизанти включително. Питаме хора, които не гласуват за „Възраждане“ изрично. За да разберем защо не гласуват за нас, какво не харесват. Създават се фокус групи, питат се хората имат ли предпочитания към „Възраждане“. Ако искаш да спечелиш доверието не просто на една част от българския народ, но на огромното мнозинство, трябва преди всичко да се вгледаш в себе си, в собствените си недъзи и недостатъци. Защото никой не е съвършен, всички правим грешки."

Костадинов коментира избора на кандидати за президент да бъдат издигнати от инициативни комитети.

"Не мога да разбера това с инициативните комитети, честно ви казвам. Не мога да разбера защо някои хора се срамуват от политическата си, от идеологическата си, от партийната си принадлежност. Аз се гордея с това, че съм член на „Възраждане“, гордея се с това, че имам тази идеология, която ние защитаваме — суверенистката идеология, идеологията на България над всичко, на българския национален интерес над всичко, на българския национален идеал, колкото и да звучи, може би в наше време, леко, как да кажа, не на място. Защото това са думи, които не се употребяват в официалното политическо пространство. Смятам, че кандидатурата на който и да било кандидат за президент трябва да бъде такава, която да е ясно очертана. Защото опитите да се разгръща голямо ветрило - да вземем и оттук, да вземем и оттам, пък на този да кажем това, което иска, пък на другия да кажем това, което иска, всъщност са еманация на политическото лицемерие."

Той коментира отлива на избиратели от "Възраждане" и насочването им към "Прогресивна България":

„Прогресивна България“ по време на кампанията на практика повториха до голяма степен това, което ние говорим от години насам. И тъй като социолозите им даваха много по-голям шанс заради това, че за тях стоеше фигурата на доскоро действащия президент, за който 9 години работеше огромна пропагандна машина в държавата, те просто решиха, че така или иначе „Възраждане“ влиза в парламента, затова да дадат възможност на „Прогресивна България“ да свърши това, което ние не можем да свършим, въпреки че искаме. Обаче три месеца по-късно, сто дни по-късно, се оказа, че всъщност програмата на „Прогресивна България“ отиде много бързо в кошницата с лъжи. И съответно оттам насетне хората се разочароваха.

На въпрос дали е готов да влезе в битката за поста на държавен глава, Костадинов отговори:

"Аз ви казах, че на такива въпроси ние не отговаряме в момента. Все още продължаваме да получаваме такива анкети. Ако аз сега в момента кажа каквото и да е в тази посока, означава да по някакъв начин изкривя нагласите сред хората, с които ние разговаряме и които ние питаме. Няма нищо секретно, напротив. Просто не ги споменаваме в момента, защото все още не сме приключили с обработването на данните."

Костадинов съобщи, че вътрешната анкета на партията пита за избор между пет имена, но не спомена кои са те.