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Сандански е сред финалистите за „Европейска столица на туризма 2027“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Сандански е сред финалистите за „Европейска столица на туризма 2027“. В категорията с население от 25 000 до 100 000 души са кандидатствали 40 града от 17 държави. А след независими експертни оценки Сандански продължава напред с още 7 града. Какви са причините за тази висока оценка?

През годините Сандански се е утвърдил като притегателен център за туристи от близо и далеч поради не една и две причини.

Димитринка – турист: "Тука с внуците идваме всяка година, най-много на децата им харесва и ние идваме заради тях. Да не боледуват толкова през зимата, така казват, че климатът е подходящ за децата."

Димитър: "Има много хубав парк, чист въздух, приятно ми е, идвам 10 години подред тука…"

Атанас Стоянов – кмет на Община Сандански: "Най-вече със здравен, СПА и балнео туризъм… Стремим се да го популяризираме с множество наши младежки, културни, спортни и всякакви други събития целогодишно. На територията на нашата община е град Мелник. Най-малкият град в България, уникален град. Не само със своята богата духовна история, средновековна и възрожденска такава, но град, който е познат с прочутото мелнишко вино… И неслучайно, и всъщност мога с гордост да заявя, че филмът „Вина“, на който БНТ е продуцент, всъщност се снима на територията на община Сандански."

Местните в Сандански смятат, че градът напълно заслужава мястото си сред най-известните европейски туристически дестинации. Вярват, че градът ще успее да спечели приза „Европейска столица на културата“.

Ангел Костадинов: "Та Сандански е известен не само в България и извън България. Нямате си представа колко позитиви ще донесе. Сега ще станем известни и по света, от това по-хубаво здраве му кажи… Ние имаме уникална природа. Аз имам близък, дълго време беше в Израел, а той знае ли какво ми каза? Вие не знаете с какво разполагате, вие сте раят на земята."

Причината Сандански да е сред финалистите са и самите критерии за кандидатстване, които за 2027 година акцентират върху зелените и устойчиви практики в туризма и не само.

Лилия Стоянова – мениджър „Европейски проекти“ – Община Сандански: "Зелените практики те не са реално изцяло в сферата на туризма, но те подпомагат по някакъв начин туризма, защото те са за обществеността. Едно от основните неща през годините това е компостиращата инсталация."

Предстоящите инвестиции на община Сандански и околните общини ще допринесат за по-чиста околна среда, на която туристите да се радват. Промени ще има и за градската среда.

Атанас Стоянов – кмет на Община Сандански: "Използваме всички инструменти на Европа и на България, за да може да финансираме съответните проекти, свързани с екологосъобразно ежедневие. Съвсем наскоро закупихме електрически автобуси за градската и междуселищната система. Почти всички обществени сгради с енергийна ефективност вече са реализирани."

Ако градът стане европейска столица на туризма за 2027 година, ще получи световно признание, ще бъдат разкрити повече работни места в сферата на туризма, както и редица възможности.

Само за тази година в града са гостували над 500 000 туристи, основно от съседни държави, но ако Сандански стане европейска столица, се надяват да привлекат и туристи от Западна Европа.

Лилия Стоянова – мениджър „Европейски проекти“ – Община Сандански: "Ако спечелим… Има няколко награди, които са дадени. Сандански ще има възможност да бъде брандиран с различни видеоклипове, социални мрежи… Също така ставаме част от европейска мрежа за смарт градове. Това ще ни даде възможност да участваме на различни форуми и събития, в които да представяме община Сандански… Ако спечелим, за да затвърдим и покажем, че сме заслужили този приз, трябва да работим още по-сериозно в тази насока."

А в Сандански вече се чувстват победители.

Лилия Стоянова – мениджър „Европейски проекти“ – Община Сандански: "Аз мисля, че ние реално вече сме победители. Това, че сме финалисти като община, сме победители, защото да се наредим до общини като Ибиса, Задар, други общини от Франция, Италия, Португалия, Испания – наистина една малка община като Сандански получава страхотен приз само с това, че сме финалисти."

На 18 и 19 ноември в Брюксел предстои финалистите да представят своите кандидатури пред европейско жури. След това ще бъдат определени и двамата носители на титлата „Европейска столица на туризма“.

#Европейска столица на туризма 2027 #Сандански

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