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Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Не е нужно да водим децата си при личния лекар точно на 15 септември, казва д-р Николай Христов

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Здравно-профилактичните карти на учениците вече са електронни, но дигитализацията създава затруднения за част от родителите и медицинските специалисти в училищата и детските градини. Личният лекар д-р Николай Христов обясни, че родителите не е необходимо да водят децата си на профилактичен преглед непосредствено преди началото на учебната година.

д-р Николай Христов, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари във Варна: „Всичко, което родителите на учениците са длъжни да направят, е да заведат през годината – не е задължително точно на 15 септември – детето на профилактичен преглед при неговия общопрактикуващ лекар. Общопрактикуващият лекар е длъжен да извърши профилактичния преглед и да качи информацията от него за извършените дейности в Националната здравно-информационна система.“

Според д-р Христов проблемите започват след това, когато информацията трябва да бъде достъпна за медицинските специалисти в училищата.

д-р Николай Христов, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари във Варна: „Оттук нататък вече започват драмите, защото тази информация трябва по някакъв вълшебен начин да достигне до компютъра на медицинската сестра в училище, която да я анализира и да направи там съответните неща, които трябва да направи. Сега тук вече възникват куп и технически, и субективни проблеми, които, за съжаление, аз лично не смятам, че са кой знае колко грандиозни като трудност, но, за съжаление, вече поредна година не се решават.“

Той посочи няколко конкретни проблема, сред които липсата на необходимата техника в някои учебни заведения и затрудненията при въвеждането на част от медицинската информация в системата.

„Все още на места има училища и детски градини, които не смятат за необходимо да се оборудват с компютри с електронен подпис за медицинския специалист. Което е особено комичното е това, че все още има медицински специалисти в учебните заведения, които не смятат за необходимо да работят с предоставената им техника. И което е най-неприятното е, че здравната администрация още не успява да намери начин да въведе ред в цялата тази схема.“

Д-р Христов категорично заяви, че след като информацията за профилактичния преглед бъде въведена в Националната здравно-информационна система, личният лекар няма ангажимент да разпечатва картата за родителите.

д-р Николай Христов, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари във Варна: „Именно поради тези причини, които ви казвах – несвършената работа от нас нататък и неумението на администрацията да въведе ред в цялата тази. Това е просто едно бюрократично тъплоумие, което продължава с години и се мултиплицира, за съжаление. И всички участници в системата, по стар рефлекс, казват: „Бягай при джипито, нали? Той да ти оправи нещата.“ Ние си имаме достатъчно други задължения, за да го играем секретарки на когото и да било.“

Той допълни, че родителите не трябва да чакат началото на учебната година, за да извършат профилактичния преглед на детето си.

„Фактът е, че профилактичният преглед може да бъде направен по всяко време на годината. Ако е бил направен примерно март месец, това да е отразено коректно в Националната здравно-информационна система. Това е напълно достатъчно. Родителят не е нужно да води отново детето на 15 септември и да се паникьосва в чакалнята на общопрактикуващия лекар.“

По думите му в неговата практика значителна част от профилактичните прегледи вече са извършени предварително, но въпреки това в началото на учебната година има родители, които се струпват пред кабинетите.

„Естествено, има и родители, които точно сега се струпват в амбулаторията. Излишно е това. Добре е да е с предварително запазен час. Не е необходимо на 15 септември да е готова профилактичната карта, независимо какво ви казва медицинската сестра или класният ръководител.“

Личният лекар призова родителите да не оставят прегледите за последния момент и да не създават допълнително натоварване както за себе си, така и за медицинските кабинети. Според него електронната система позволява процесът да бъде много по-лесен, ако всички участници изпълняват задълженията си и използват правилно наличните дигитални инструменти.

Вижте още в прякото включване на Нивелина Няголова

#проблеми за родители #електронни #здравно-профилактични карти #училища

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