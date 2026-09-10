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В навечерието на 15 септември варненското училище „Добри Чинтулов“ с обновена сграда

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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Чете се за: 03:55 мин.
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890 деца от варненския район „Младост” се връщат в своето обновено училище „Добри Чинтулов”. Сградата претърпя мащабен ремонт и модернизация по Националния план за възстановяване и развитие, а педагогическият екип има нови идеи за учениците и техните родители. Преди началото на учебната година за цялата общност от квартала беше организиран „Ден на отворените врати“.

Основно училище „Добри Чинтулов" вече има нова фасада, соларни системи на покрива, STEM кабинети и споделени пространства за подкрепа. Най-малките са най-нетърпеливи да разгледат, Дарина от първи Е клас вече познава почти всички букви и вече чака с трепет първия учебен ден.

- „Хубаво ли ще бъде в първи клас?“

Дарина Николова, 1 клас, ОУ „Д. Чинтулов", Варна: „Да, много.“

- „Успя ли да разгледаш вече училището?“

Дарина Николова, 1 клас, ОУ „Д. Чинтулов", Варна: „Да.“

- „Какво ти харесва най-много в него?“

- „Госпожите.“

- „Какво искаш да учиш в училище в първи клас?“

- „Балет.“

- „Лесно ли ще бъде според теб?“

- „Да, много лесно.“

Бащата на Дарина, който също е учил тук е впечатлен от промените и очаква дъщеря му да се чуства добре в училище.

Кръстин Николов: „Обстановката да е приятна. Материалът, който се преподава, да е добре поднесен към децата.“

Стефани Колева също е учила тук. Вече е студентка в четвърти курс, но специално е отделила време да види обновеното си училище.

Стефани Колева: „За мен е много носталгично, когато се връщам тук сега виждам и че има доста нови кабинети и нови места, където учениците да творят и да се развиват, което само може да ме радва, аз смятам, че е добре да има технологии във училище, но е нужно да насърчаваме учениците да творят и да използват въображението, защото в света трябват творци, не просто консуматори.“

Ценностите и традициите остават в основата на учебния процес за педагогическия екип.

Стела Калмукова, директор на ОУ „Д. Чинтулов", Варна: „Ние ще продължим добрите традиции в училище, но впредвид високите технологии ще гледаме напред в бъдещето. Ние, учителите, също се учим на това. Във времето, в което информацията е на една ръка, следва да поднасяме значително по различен начин това, което преподаваме, но основното, на което искаме да научим нашите ученици е критичното мислене.“

Новата СТЕМ среда, разпределена в четири зони, може да се използва и в час, и в заниманията по интереси, а учителите по английски вече са направили първите си нови помагала на 3Д принтерите.

Галина Тинчева, учител по англ. език, ОУ „Д. Чинтулов", Варна: „Това, което конкретно направихме, букви на английски език, които са в 3D вариант и които ние смятаме да разиграем, да направим различни упражнения с ученици, защото чакаме на ученици от първи до седми клас.“

В „Деня на отворените врати“ деца и родители участваха в игрите по английски език, разгледаха новата апаратура в СТЕМ центровете, обновените зали и библиотеката, която вече е място и за четене, и за споделяне.

#обновена сграда #варненско училище #Добри Чинтулов #15 септември

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