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Превенция срещу ранните бракове: В Бургас се провежда обучение сред рисковите групи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 02:35 мин.
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На фона на зачестяващите случаи на ранни бракове сред непълнолетни у нас, в Международния младежки център в Бургас се провежда четиридневно обучение, посветено на превенцията, здравето и първата помощ. В инициативата участват младежи между 12 и 18 години, а програмата включва образователни модули, практически работилници, спортни активности и срещи с експерти, които да подпомогнат личностното им развитие и информирания избор. Все по-често ставаме свидетели на ранни бракове между 13 и 16-годишна възраст.

Анелия Асенова, младежки работник и образователен медиатор: „Първото, което те ни споделят, че всичко се решава в семейството. Ако семейството реши да бъдат омъжени или оженени на 12-13 години нищо не може да се направи.”

Георги Атанасов, образователен медиатор: „Наблюдавам, че наистина има доста чести случаи. Но има и много добри примери. Започнаха родителите на тези, които нямаха никакво образование или пък минималистично образование, да залагат на своите деца и да ги поощряват и мотивират да продължат, за да нямат същата съдба като на родителите си.”

Психолози предупреждават, че ранните бракове крият редица рискове.

Росица Димова, психолог: „Недостатъците са такива, че първо са незрели. Остават неграмотни. При момчетата трябва да носят и отговорност. Освен, че стават родители по-рано, трябва да носят и възпитанието на това младо поколение, което те създават.”

Традиционните нагласи се оказват пречка в бъдещата им реализация.

Росица Димова, психолог: „Това при тях е традиция културна, която е заложена. Много от тях нямат завършено образование, което съответно не им дава опция да работят добре на пазара на труда.”

Мария Салабашева, управител на Младежки международен център-Бургас: „Ако не прекъснеш образование, за да създадеш семейство на възраст, в която ти сам си дете, тогава вече светът изглежда по съвършено различен начин. Това е и нашия основен подход.“

Инициативата продължава до 11 септември, с фокус върху решенията, които могат да променят бъдещето на младите.

#рискови групи #ранни бракове #срещу #Бургас #обучение #превенция

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