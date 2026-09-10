България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец в присъствието на българския премиер Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания „Ендуро Сат“ и френската „Ариан спейс“. Това стана в първия ден на Международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент.

Премиерът Румен Радев подчерта, че българската компания е една от най-бързо развиващите се в сферата на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници.

Румен Радев, министър-председател на България: „Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и съплодотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Защо казвам всичко това? Аз споделих и с президента Макрон, че той беше първият, който отвори дебата за стратегическата автономия на Европа. Но в съвременни условия, на високо развиващи се и бързо развиващи се технологии, стълбът на тази стратегическа автономия е космосът.“

Снимки: Пресслужба на Министерски съвет