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Кабинетът предлага облекчаване на достъпа до семейни помощи

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Кабинетът предлага облекчаване на достъпа до семейни помощи
Снимка: илюстративна
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Правителството предлага облекчаване на достъпа до семейни помощи за нуждаещите се родители. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова, която представи поправки в Закона за семейните помощи.

Когато детето отсъства от училище повече от пет пъти месечно без извинение, семействата няма да връщат обратно получената едногодишна помощ, а месечната ще се отнема и ще се дължи само за периода на отсъствие. Предстои поправките да бъдат разгледани от парламента.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "До момента когато едно дете е имало повече от пет неизвинени отсъствия, еднократната помощ която се получаваше от семействата за 1, 2, 3 и 8 клас трябваше да се върне. Отменихме това изискване. Санкцията е прекомерна спрямо характеристиката на тази еднократна помощ."

#Наталия Ефремова #семейни помощи #социален министър #отсъствия

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