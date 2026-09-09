Кабинетът предлага облекчаване на достъпа до семейни помощи

Правителството предлага облекчаване на достъпа до семейни помощи за нуждаещите се родители. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова, която представи поправки в Закона за семейните помощи.
Когато детето отсъства от училище повече от пет пъти месечно без извинение, семействата няма да връщат обратно получената едногодишна помощ, а месечната ще се отнема и ще се дължи само за периода на отсъствие. Предстои поправките да бъдат разгледани от парламента.
Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "До момента когато едно дете е имало повече от пет неизвинени отсъствия, еднократната помощ която се получаваше от семействата за 1, 2, 3 и 8 клас трябваше да се върне. Отменихме това изискване. Санкцията е прекомерна спрямо характеристиката на тази еднократна помощ."