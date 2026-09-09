Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края на седмицата

Съществено захлаждане предстои в края на тази и в началото на новата седмица. Очаква се и сериозна валежна обстановка. Има повишена вероятност за райони със значителни валежи и гръмотевични бури.

Преди това и утре бъде предимно слънчево с максимални температури между 27° и 35°, в София – около 32°, на морския бряг – от 26° до 28°. Вятърът ще е слаб до умерен, а следобедни превалявания ще има главно в планинските райони от Западна България.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места с ниска облачност. Вятърът ще е умерен с посока от изток. Вълнението на морето ще бъде 3 бала с височина на вълните до около половин метър, а температурата на морската вода е 24° - 25°.

И в планините времето ще бъде предимно слънчево, но след обяд на места ще превали и ще прегърми, главно в масивите в Западна България. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 22° на Алеко до 27° в Боровец, в Банско и Смолян – около 28°.

В по-голямата част от Балканите утре ще се задържи слънчево и горещо. Валежи, гръмотевици и съществено захлаждане се очакват само в северозападните райони от полуострова. Хладно за сезона и с валежи ще бъде в много райони от Централна и Източна Европа. Интензивни валежи и гръмотевични бури се очакват на Апенините. Ще вали и на Британските острови. Слънчево ще бъде утре в страните от Западна Европа.

В петък и у нас ще бъде слънчево и в почти цялата страна, с изключение на Черноморието – горещо. След временно намаление, районите с екстремен риск от пожари, тези в червено на картите, отново ще се увеличават.

В събота ще започне промяна. Все още главно в западната половина от страната се очакват валежи и гръмотевични бури, а температурите ще се понижават. В източните части от страната ще остане слънчево и горещо.

В неделя и понеделник валежи и гръмотевични бури ще има на много места в цялата страна, като в отделни райони са възможни и значителни количества. Максималните температури ще се понижават и максималните ще са между 20° и 25°.