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Премиерът Румен Радев ще участва в Международната среща на върха по космическите въпроси в Париж

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Министър-председателят Румен Радев заминава за Париж, Франция, където днес и утре ще участва в Международната среща на върха по космическите въпроси, информираха от правителствената пресслужба.

Премиерът ще бъде гост и на официалния прием, даван от френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

В рамките на днешния ден, в присъствието на премиера Радев и на президента Макрон ще бъде подписан меморандум за разбирателство между „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“. От страна на българската компания документът ще бъде подписан от главния изпълнителен директор Райчо Райчев, а от страна на „Арианспейс” - от главния изпълнителен директор Давид Каваолес.

По време на визитата в Париж министър-председателят Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи и ще посети центъра за данни на „Eclairion“.

Във водената от премиера делегация са включени също вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

#космическите въпроси #среща на върха #Париж #Румен Радев

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