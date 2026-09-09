Гръцки и чешки астронавт ще участват в мисия, ръководена от Франция, до Международната космическа станция през 2027 година.

Новината дойде от среща на върха по въпросите на Космоса в Париж. На форума Европа търси своето място в отрасъла между САЩ и Китай. През миналата години космическата икономика се оценява на 500 милиона долара, а до 2035 г. се очаква да възлиза на трилион и сто милиона.

В срещата не участват американски гиганти като "Спейс Екс" и "Блу Ориджин", но техният конкурент "Амазон" подписа договор с консорциума Арианспейс за още шест старта или общо 24 до 2031 г. Амазон изгражда своя мрежа, алтернатива на "Старлинк" на "Спейс Екс". В срещата участва и българският премиер Румен Радев, който е сред поканените на официалния прием в Елисейския дворец.