Слънчево и горещо време и в четвъртък

Ще преобладава слънчево време. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, в източните райони – умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е от североизток, слаб.

Минималните температури ще бъдат от 10° до 18°, в София – около 14°, по Черноморието – от 15°до 21°, а максималните – между 27° и 35°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат от 26° до 28°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд, главно над масивите в Западна България, ще се се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

В петък ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста, но ще остане без валежи. Ще духа предимно слаб вятър от изток-югоизток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, по Черноморието – от 26° до 28°.

През почивните дни над западната половина от страната, в неделя – на места и на изток, ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина, а в неделя – и в отделни североизточни райони. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е слаб до умерен.

В Източна България в събота ще преобладава слънчево време, сутринта с ниска облачност, след обяд – с купеста, но вероятността за валежи и гръмотевици е малка, повишава се в неделя. Вятърът ще остане от изток-югоизток. От северозапад на югоизток температурите ще се понижават и максималните в събота ще са между 25° и 30°, в Горнотракийската низина – до 32° - 33°, в неделя – предимно между 23° и 28°.

В понеделник остава с повишена вероятност за валежи и гръмотевични бури на повече места в страната, възможни са и значителни количества в Централна и Източна България. Вятърът навсякъде ще се ориентира от северозапад и максималните температури ще са между 20° и 25°.