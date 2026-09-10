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Строежът на магистрала „Хемус“: Иван Шишков на среща във Велико Търново с местната власт

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Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне във Велико Търново с кметове на общини в районите, разположени по продължението на магистрала „Хемус“.

Кметове на 20 общини в областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово, заедно с областния управител Марин Богомилов и кмета на Велико Търново Даниел Панов, ще обсъдят хода на строителството на магистралата. Миналата седмица в парламента регионалният министър заяви, че магистрала Хемус до Велико Търново се очаква да бъде завършена до две-три години. И определи като реални шансовете до 2030г. да бъде завършена изцяло.

#Иван Шишков #местна власт #магистрала хемус #строеж #Велико Търново #среща

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