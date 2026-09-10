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Служители на ИАРА заплашват със стачка заради сливане с „Агенцията по горите“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:37 мин.
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Напрежение сред служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заради намерението тя да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. От КТ „Подкрепа“ предупреждават, че при липса на диалог са готови на протести и ефективни стачни действия.

Иван Костадинов, предс. на КТ „Подкрепа“-Бургас: „Няма никаква яснота относно това как ще се проведе това обединение. Не е съгласувано с нас, въпреки всички нормативни документи и колективния трудов договор, който имаме в ИАРА.“

По думите му двете агенции имат различни функции и липсва яснота кой ще отговаря за контрола върху рибарството и риболовните кораби след евентуалното сливане. В ИАРА работят около 220 души, а според синдиката има вероятност значителна част от служителите да бъдат съкратени.

„Вероятността да има съкращения е много голяма. Сега, в момента, те имат спусната заповед да направят 10% съкращения“, каза Костадинов.

От КТ „Подкрепа“ настояват ИАРА да остане самостоятелна структура и вместо сливане да бъдат търсени други варианти за оптимизация.

„Те ще направят всичко възможно да запазят работните си места и евентуално да запазим структурата на ИАРА в ситуацията, в която е сега, преди сливането“, допълни Костадинов.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#„Агенция по горите“ #заплашват със стачка #служители на ИАРА #ИАРА #сливане

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