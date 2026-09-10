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Протест на роботи в Полша с искане за регулации за изкуствения интелект

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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По света
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Роботи срещу изкуствения интелект. Около 30 робота - от хуманоидни до четириноги машини протестираха във Варшава с искане за регулации и защита на работните места.

Един от роботите дори отговори на въпроси на агенция „Франс прес“. Организаторите на акцията обясниха, че целта им не е да спре технологичния процес, а да се предизвика обществена дискусия за влиянието на изкуствения интелект и роботизацията на пазара на труда. От полското Министерство на цифровизацията заявиха, че целите на ведомството съвпадат с притесненията на хората и човекът остава на първо място.

# изкуствен интелект #роботи #Полша #протест

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