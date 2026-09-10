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Нерегламентирано сметище тормози жители на пловдивския квартал „Гаганица“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Чете се за: 02:27 мин.
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Жители на пловдивския квартал „Гаганица“ сигнализират за нерегламентирано сметище, което се образува пред домовете им от години. По думите им многократно са подавали сигнали до институциите, но без резултат. Екип на телевизията посети мястото след сигнал на жители. Тази сутрин обаче районът вече беше почистен.

Васил Чолаков, жител на кв. „Гаганица“: „Мястото е около 20 метра дълго и 3 метра широко. Цялото това пространство беше запълнено с отпадъци от всякакъв сорт - строителни материали, мебели, боклуци от всякакъв вид.“

По думите му отпадъците се изхвърлят основно от хора, които не са от квартала.

„Забелязвам, че идват чужди хора. Не от квартала. С леки коли, с камиони идват тук и изхвърлят тези едрогабаритни боклуци. Бихме желали в общината да вземат мерки“, заяви Чулаков.

Жители на квартала се оплакват и от неприятна миризма и разнасяне на отпадъци от животни и вятъра.

„Тук е много мръсно. Идват кучета, разнасят торбички с някакви хвърлени неща. И мирише, много мирише. Гадно е.“, разказа друга жителка на квартала.

Хората твърдят, че са подавали сигнали до Инспектората по чистотата, но проблемът продължава.

„Системни са абсолютно. Каруци, камиони, строителни отпадъци, строителни ремонти – идват тук и хвърлят“, коментира друг жител.

От район „Северен“, на чиято територия се намира квартал „Гаганица“, заявиха, че до момента не са имали сигнал за незаконно сметище на това място. Сигналът е препратен към общинското предприятие „Чистота“. В квартала има 116 контейнера, като двата в района на сметището се почистват два пъти седмично. Като възможно решение от районната администрация посочват поставянето на камери около контейнерите, чрез които нарушителите да бъдат установявани и санкционирани.

Жителите настояват за по-строг контрол, за да не се допуска повторно образуване на сметището.

Вижте още в прякото включване на Антоанета Андреева

#„Гаганица“ #квартал в Пловдив #тормози жители #нерегламентирано сметище

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