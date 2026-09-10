Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, съобщи министърът на правосъдието

Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор. Това заяви в "Денят започва" министърът на правосъдието Николай Найденов като напомни, че това зависи от избора на новия състав на ВСС.

"Към средата на ноември би следвало да имаме избран ВСС от двете квоти - и от професионалната, и от парламентарната. Разбира се, казвам го с известна условност, защото изборът на професионалната квота подлежи на обжалване. И твърде е възможно такова да има. Ако има такова обжалване, може би ще се забави малко изборът. Но това е нещо, което е извън нашите правомощия и като законодателна, и като изпълнителна власт. Това вече е една хипотеза. Но, при най-добрата хипотеза, ако това, което ви казвам се случи - в средата на месец ноември и имаме избран ВСС, мисля, че в ранна пролет би следвало да имаме и главен прокурор."

Относно процедурата за избор на ВСС, министърът коментира.

"Ние няколко пъти заявихме принципите, с които ще подходим към този избор. Те бяха свързани с интегритет на хората, с техни професионални качества и с липса на зависимости, поне на известни такива. Така че фактът, че сме предложили пълен комплект, така да се каже, за прокурорска и съдийска колегия, не е случаен. Ако бяхме направили обратното, сега щяхме да имаме обвинение в договорки, в квоти и в някакви задкулисни разговори."

Изборъта на ВСС трябва да бъде състезание на идеи и възможности, категоричен е Николай Найденов.

"Въпрос на политическа отговорност е да предложим пълен състав на един орган с отдавна изтекъл мандат. Въпрос на подкрепа е и на представяне на тези кандидати, кои от тях ще преминат през, бих казал, изключително строгите критерии за интегритет и за професионализъм, които предстои да бъдат развити в рамките на техните концепции и на техните изслушвания. Предполагам, че едни ще се представят по-добре, други не чак толкова. Неведнъж съм казал в различни формати, че това ще е състезание на идеи, състезание на биографии, състезание на възможности. Нека тези, които се представят най-добре, да станат изборът на народните представители. Но тук искам да кажа нещо много важно. Министърът на правосъдието, образно казано, беше дотук по отношение на кандидатите. Работа на парламента, работа на депутатите, е да подберат най-добрите сред тях." "Лоялността е принцип, който не може да бъде приложен в случая, защото ние залагаме на независимостта. Един човек, когато е независим, един магистрат по презумпция е лоялен само на закона и на вътрешното си убеждение. По презумпция. Но когато в един процес на подбор се заложат такива критерии, че да оценят интегритета и вътрешните убеждения на магистрата или на човека, който ще влезе в един колективен орган, като Висшия съдебен съвет, това създава по-големи гаранции за избор именно на тези хора, които са устойчиви на външни влияния и устойчиви на всякакъв вид опит за намеса в тяхната работа."

Ще бъде създаден механизъм за предсрочно освобождаване на членове на ВСС.

"Ние гарантираме, че ако има хора, за които излязат данни за такива схеми, няма да ги подкрепим. Гарантираме също така, че ще създадем механизъм, ако тези хора се поддадат на някакво влияние, да бъдат освободени. БНТ: Какъв е този механизъм да бъдат освободени? Конституционен. Именно това е част от нашата програма за реформи в съдебната система, обхващаща и конституционни промени. Създаване на механизъм лицата, които веднъж са избрани във Висшия съдебен съвет, да могат да бъдат освободени на малко по-широк кръг от основания, без, разбира се, това да засяга тяхната независимост. То ще касае именно подобни ситуации, в които сме свидетели и сега, когато са налице зависимости, налице са решения в полза на роднински или дори кръгове, решения, които не са в полза на съдебната система. В момента такива механизми липсват. Разделението на властите не предполага само независимост на властите една спрямо друга и взаимен контрол. В независимостта на съдебната система механизмите за взаимен контрол са като че ли малко по-малко, отколкото трябва да бъдат. Ние сме го установили това нещо и именно подобен вид механизми са част от тази система."

Относно възможността за предсрочното освобождаване на съдии от Конституционния съд, Найденов коментира:

"Макар и конституционните съдии да не са съдии в прекия смисъл на думата, те не правораздават. В Конституцията установихме известна празнота по отношение на основанията за тяхното освобождаване. Давам един пример и правя аналогия с един обикновен съдия. Ако той наруши и навреди върху независимостта на съдебната власт, ако наруши нейните принципи, ако въобще по някакъв начин окаже негативно влияние върху нейния престиж, той подлежи на дисциплинарно наказание по няколко линии на освобождаване. За конституционните съдии аналогична разпоредба липсва. Тоест престижът на съдебната власт и престижът на Конституционния съд като един от най-висшите органи в държавата следва да бъде защитен."

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