БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но...
Чете се за: 05:17 мин.
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор,...
Чете се за: 06:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С концепцията „Столица на близостта“ София ще се бори за челно място в конкурса „Европейска столица на туризма 2027“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

София е сред осемте финалисти в конкурса за „Европейска столица на туризма 2027“ в категорията за градове с над 100 000 жители. Столицата ни стигна до финала след независима експертна оценка сред 43 кандидатури от 18 държави.

Зад кандидатурата на София стои концепцията „Столица на близостта“ – идея, която поставя акцент върху компактността на града, добрата свързаност и възможността за достъп до културни и туристически обекти в рамките на кратко пешеходно разстояние.

Ирина Дакова, зам.-кмет по култура и туризъм на Столичната община: „Посланието на София, на нашата столица, е, че е изключително компактна, изключително свързана. Това е част и от концепцията ни за „Евровизия“. Много е важно да отбележим, че за първи път влизаме в номинацията на тези осем града от общо 43 града от 18 държави. Това е много силна конкуренция, която изисква много добре защитена концепция.“

Кандидатурата е разработена от Столичната община чрез общинското предприятие „Туристическо обслужване“, което работи под бранда Visit Sofia. Оценката на кандидатурите се основава на ясни критерии, сред които дигитализация, достъпност, устойчивост и културно наследство.

Ирина Дакова, зам.-кмет по култура и туризъм на Столичната община: „Аз мисля, че това е комплексно решение, защото както достъпността влияе на културното наследство, така културното наследство влияе и на данните, които се събират. Не може да гледаме отделните сегменти, а целият резултат. Резултатът е, че ние сме финалисти.“

Един от ключовите елементи в концепцията е градският транспорт. Метро, трамваи и автобуси дават възможност на туристите бързо да стигнат от летището до центъра и до основните забележителности на София.

Ирина Дакова, зам.-кмет по култура и туризъм на Столичната община: „Това е свързаността. От летището за 20 минути идвате в сърцето на града, където на пешеходно разстояние може да разгледате културното ни наследство. Това са хиляди квадратни метри отворени пространства – Ларгото, Антична Сердика, достъпността, която сме разработили в Регионалния исторически музей, заедно с организации на слепите, брайлови надписи, градската галерия. Това са много дестинации, които могат да бъдат видени просто за 10 минути разходка. Това е изключително преимущество за град-столица в Европа.“

Сред предимствата на София е и близостта до природата. Само на няколко километра от центъра се намира Витоша – природен парк, който допълва културните и градските възможности на столицата.

Ирина Дакова, зам.-кмет по култура и туризъм на Столичната община: „Мисля, че цялата тази амалгама от фактори е достойна София да бъде в Европа културна и туристическа дестинация, каквато е.“

През ноември София ще представи кандидатурата си пред европейското жури в Брюксел. Основното послание ще бъде свързано със свързаността и толерантността на града.

А интересът към столицата като туристическа дестинация продължава да расте. През миналата година е отчетен ръст от 9% на нощувките и 6% на посетителите.

Вижте целия разговор във видеото.

#Столица на близостта #„Европейска столица на туризма 2027“ #София

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
1
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата
2
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за...
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония пред препълнената "Арена София“
3
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония...
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края на седмицата
4
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края...
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
5
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища
6
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Регионални

Близо 40 сигнала за миризма на нефтопродукти и газ в Бургас, проверяват рафинерията
Близо 40 сигнала за миризма на нефтопродукти и газ в Бургас, проверяват рафинерията
Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“
Чете се за: 01:15 мин.
Критично ниското ниво на Дунав разкри древни находки край Русе Критично ниското ниво на Дунав разкри древни находки край Русе
Чете се за: 06:52 мин.
Сандански е сред финалистите за "Европейска столица на туризма 2027" Сандански е сред финалистите за "Европейска столица на туризма 2027"
Чете се за: 05:52 мин.
"Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете, нападнато от кучета във Враца "Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете, нападнато от кучета във Враца
Чете се за: 03:47 мин.
17-годишен без книжка е с опасност за живота след катастрофа с мотор край Поморие 17-годишен без книжка е с опасност за живота след катастрофа с мотор край Поморие
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса
България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, съобщи министърът на правосъдието Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, съобщи министърът на правосъдието
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Преди президентските избори учредяват инициативен комитет, издигащ...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
До няколко дни „Възраждане“ ще реши за участието си в...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Протест на роботи в Полша с искане за регулации за изкуствения...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Служители на ИАРА заплашват със стачка заради сливане с...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ