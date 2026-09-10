С концепцията „Столица на близостта“ София ще се бори за челно място в конкурса „Европейска столица на туризма 2027“

София е сред осемте финалисти в конкурса за „Европейска столица на туризма 2027“ в категорията за градове с над 100 000 жители. Столицата ни стигна до финала след независима експертна оценка сред 43 кандидатури от 18 държави.

Зад кандидатурата на София стои концепцията „Столица на близостта“ – идея, която поставя акцент върху компактността на града, добрата свързаност и възможността за достъп до културни и туристически обекти в рамките на кратко пешеходно разстояние.

Ирина Дакова, зам.-кмет по култура и туризъм на Столичната община: „Посланието на София, на нашата столица, е, че е изключително компактна, изключително свързана. Това е част и от концепцията ни за „Евровизия“. Много е важно да отбележим, че за първи път влизаме в номинацията на тези осем града от общо 43 града от 18 държави. Това е много силна конкуренция, която изисква много добре защитена концепция.“

Кандидатурата е разработена от Столичната община чрез общинското предприятие „Туристическо обслужване“, което работи под бранда Visit Sofia. Оценката на кандидатурите се основава на ясни критерии, сред които дигитализация, достъпност, устойчивост и културно наследство.

Ирина Дакова, зам.-кмет по култура и туризъм на Столичната община: „Аз мисля, че това е комплексно решение, защото както достъпността влияе на културното наследство, така културното наследство влияе и на данните, които се събират. Не може да гледаме отделните сегменти, а целият резултат. Резултатът е, че ние сме финалисти.“

Един от ключовите елементи в концепцията е градският транспорт. Метро, трамваи и автобуси дават възможност на туристите бързо да стигнат от летището до центъра и до основните забележителности на София.

Ирина Дакова, зам.-кмет по култура и туризъм на Столичната община: „Това е свързаността. От летището за 20 минути идвате в сърцето на града, където на пешеходно разстояние може да разгледате културното ни наследство. Това са хиляди квадратни метри отворени пространства – Ларгото, Антична Сердика, достъпността, която сме разработили в Регионалния исторически музей, заедно с организации на слепите, брайлови надписи, градската галерия. Това са много дестинации, които могат да бъдат видени просто за 10 минути разходка. Това е изключително преимущество за град-столица в Европа.“

Сред предимствата на София е и близостта до природата. Само на няколко километра от центъра се намира Витоша – природен парк, който допълва културните и градските възможности на столицата.

Ирина Дакова, зам.-кмет по култура и туризъм на Столичната община: „Мисля, че цялата тази амалгама от фактори е достойна София да бъде в Европа културна и туристическа дестинация, каквато е.“

През ноември София ще представи кандидатурата си пред европейското жури в Брюксел. Основното послание ще бъде свързано със свързаността и толерантността на града.

А интересът към столицата като туристическа дестинация продължава да расте. През миналата година е отчетен ръст от 9% на нощувките и 6% на посетителите.

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