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Парламентът прие на второ четене промени в Закона за защита на потребителите

Николай Минков от Николай Минков
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живо парламентът прие второ четене промени закона защита потребителите
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При сключване на дистанционни договори търговецът е задължен да предостави преддоговорна информация и техническа възможност за отказ чрез онлайн интерфейс, когато договорът е сключен по електронен път. Това предвиждат промени в Закона за защита на потребителите, приети на второ четене от парламента.

Стефан Белчев, председател на комисията по икономическа политика, ПБ: „Потребителят има право да се откаже от договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, без да посочва причина, без да дължи неустойки и обезщетения, без да заплаща каквито и да е разходи. В 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора или, второ, от деня, в който потребителят получи условията на договора. Потребителят може, без да дължи обезщетения и/или неустойка, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, да се откаже от договора от разстояние за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, с лични вноски, или за застраховка „Живот“, в срок от 30 дни, считано от датата на сключване на договора.“

С промените в закона се въвежда строга забрана за практики, които манипулират потребителските решения при онлайн сключване на договори за финансови услуги. Паралелно с това се разширява обхватът на задължителната преддоговорна информация. Тя вече трябва да включва напомняне за наличието на законова гаранция, информация за наличието или липсата на търговска гаранция за трайност на стоките и напомняне за нея, ако се предоставя такава, както и информация за наличието, очакваните разходи и начина за поръчване на резервни части, възможностите за ремонт и поддръжка, информация за наличие или липса на възможности за доставка на стоките, зачитащи околната среда, както и безплатни актуализации на софтуера на стоките, съдържащи цифрови елементи, цифрово съдържание и цифрови услуги.

Любен Иванов, ДБ: „Никой не спори, че когато една интернет страница очевидно мами, трябва да бъдат предприети мерки да бъде защитен потребителят и да бъде бързо спрян достъпът до нея. В закона обаче тази мярка трябва да бъде обоснована, да се знае как се стига до нея. Не може КЗП просто да заяви, че не успява да се свърже с търговеца, и да наложи рестриктивната мярка. Затова ние сме предложили, за да се стигне до мярката, трябва да бъдат документирани 3 опита за контакт с търговеца в рамките на 10 дни.“

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