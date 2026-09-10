Политически реакции за избора на членове в новия ВСС

НС трябва да избере шестима от членовете на Съдийската колегия на ВСС и петима от прокурорската колегия.

Номинации от НС за членове на ВСС:

“Прогресивна България” - 11

ПП- 7

ДБ - 3

“Възраждане” - 1

ГЕРБ - нямат

ДПС - нямат

Формациите, които имат свои номинации, изтъкват техния професиолизъм, реален опит и почтеност.

"Прогресивна България" продължава разговорите за подкрепа на кандидатите с всички политически сили, с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС се казва м съобщението, което разпространиха с техните номинации.



От ДБ казаха, че с тях разговори за подкрепа все още не са водени.

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов текат договорки между ДБ и “Прогресивна България”.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Витанов и Мирчев се сдушван. Не им пука за Гюров и Кандев, а за ВСС. Всичко, което е ДБ е добро, другото е лошо. Разгледах номинациите - те за Прокурорската колегия са съдии." Божидар Божанов - ДБ: "Изслушването е може би най-важният компонент в този процес, защото там стават ясни позициите на кандидатите, там става ясно как те се представят и къде стоят ключовите въпроси за независимостта на съдебната власт и за скандали, документи, бюджети и така нататък. Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки, така че може да сте сигурни, че изборът ще бъде направен абсолютно адекватно."

Народното събрание избира всеки член поотделно с мнозинство от две трети – 160 гласа „за“.