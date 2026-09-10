Еманюел Макрон: Франция иска да бъде партньор в новото поколение космическа мощ

С обръщения на френския президент Еманюел Макрон и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен се открива втория ден на Международната космическа среща на върха в Париж. След обявените вчера инвестиции в размер на 5 милиарда евро, днес дипломацията ще доминира форума.
Събирайки максимален брой участници, включително държавни и правителствени ръководители, Франция се надява да насърчи диалога за глобалното управление на Космоса. Отстояването на европейската позиция в изключително конкурентен сектор остава приоритет.
Еманюел Макрон, президент на Франция: „Космическият сектор винаги се е развивал чрез сътрудничество. Ето защо Франция днес е домакин на първата среща на върха, посветена на Космоса. Съпредседател е Германия. Искам да благодаря за присъствието на всички европейски представители и на председателката на ЕК - това значи много. Но този форум е световен и тук са повече от 90 държавни и правителствени ръководители, министри, компании от Азия, Персийския залив, Африка, Америка. Присъствието на всички вас е показателно за общата ни амбиция. Франция иска да е партньор на това ново поколение на космическа мощ.“