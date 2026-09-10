Еманюел Макрон: Франция иска да бъде партньор в новото поколение космическа мощ

С обръщения на френския президент Еманюел Макрон и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен се открива втория ден на Международната космическа среща на върха в Париж. След обявените вчера инвестиции в размер на 5 милиарда евро, днес дипломацията ще доминира форума.

Събирайки максимален брой участници, включително държавни и правителствени ръководители, Франция се надява да насърчи диалога за глобалното управление на Космоса. Отстояването на европейската позиция в изключително конкурентен сектор остава приоритет.