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Иван Шишков: До две години и половина магистрала "Хемус" ще стигне до Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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иван шишков две години половина магистрала хемус стигне велико търново
Снимка: БТА/Архив
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Автомагистрала "Хемус" ще се строи веднага, заяви регионалният министър Иван Шишков по време на среща с кметове от Северна България. Строителството ще бъде поверено на вече избраните фирми, за да не се губи време в съдебни дела. По думите на Шишков до две години и половина магистралата ще стигне до Велико Търново, а до три години и половина трябва да е напълно завършена.

Във Велико Търново по време срещата с регионалния министър Иван Шишков, кметовете на 20 общини, през които ще преминава трасето на АМ "Хемус" се обединиха около тезата, че строителството трябва да бъде възобновено веднага.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Ние направихме един изключително добър разговор с кметовете и искахме да разберем кое е по-важно – дали да започнем да строим сега и веднага или да влачим онези процедури, които не са били в рамките на нормалното възлагане. Дали да направим анекс и да продължим, или да тръгнем да прекратяваме договорите с всички рискове, загуби на държавата и загубата на времето."

снимка: БТА

Държавата обаче няма да прави повече авансови плащания от към фирмите.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Ясно е, че тези фирми не са нито нашите, нито на кметовете. Те сега трябва да докажат на цялото българско общество, че са истински строителни фирми. Сега няма да плащаме аванс, първо ще изработят авансите, после ще започнем да плащаме и ще плащаме включително след като бъде построена."

Министър Шишков обясни още, че ще има препроектиране на 7-ми и 8-ми лот на магистралата и изрази надежда, че в следващата една година строителите ще започнат да работят.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Това което получихме като подкрепа ни задължава да направим така, че в рамките на следващите няколко седмици да финализираме преговорите и да върнем строителите там, където им е мястото."

Регионалният министър подчерта, че транспортната свързаност между Северна и Южна България е приоритет за държавата в следващите години.

#министър Иван Шишков #строежа на АМ "Хемус" #строеж на АМ "Хемус"

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