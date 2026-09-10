Христо Янев остава в ЦСКА, но на друг пост

Доскорошният старши треньор на ЦСКА Христо Янев остава в клуба, но не на като старши треньор, а на различна позиция.

Бившият футболист на столичани не е приел предложение, от страна на клуба, да остане начело на отбора.

Наставникът обяви, че ще подаде оставката си, след финала за Суперкупата на България срещу Левски. "Червените" победиха столичния си съперник с 4:2. След срещата ръководството на "армейците" е предложило на Янев да остане начело на отбора, но той е отказал, с мотивите, че е личност, която държи на думата си.

Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба, но към момента не е ясно каква позиция ще заеме.

ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес.

Изявление на клуба:

Армейци,

Преди всичко искаме още веднъж да честитим на всички, които обичат ЦСКА, спечелената Суперкупа на България! Отборът ни заслужи напълно успеха с представянето си на терена и защити всички ценности, които сме отстоявали в течение на славната ни история – воля, дух, себераздаване и вяра в успеха!

Ръководството на ЦСКА проведе разговор с Христо Янев и му предложи да преосмисли оттеглянето си.

Той потвърди вече взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той потвърди желанието си за обединение на цялата армейска общност.

Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещето развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена точната му позиция.

Представителният отбор на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес, който е част от клуба ни, до избирането на постоянен старши треньор.

Армейци,

В заключение държим да повторим посланието ни от знаменития за всички червени сърца вчерашен ден, в който освен победата на терена, сбъднахме и дългогодишната ни мечта за „Българска армия“: ЦСКА е силен, когато е обединен!

Всички ние, всеки ден, водим битка за любимия клуб и се нуждаем от подкрепата и вярата на цялата ни велика общност!

Предстоят ни исторически моменти – нека ги посрещнем като истински армейци: заедно, със страст, любов и безрезервна подкрепа към отбора в нашите сърца!

САМО ЦСКА!