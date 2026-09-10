Димитър Бербатов дебютира на театралната сцена. В родния си Благоевград бившият нападател изпълни главната роля в спектакъла "Бербатов: Разкодиране".

Пълна зала, доволни зрители и бурни аплодисменти белязаха първата публична изява на сцена на Димитър Бербатов в театър "Никола Вапцаров". В съчетание от театър, мултимедия и музика, в авторското си представление, футболната звезда разказва за спортния и житейския си път, за изборите в живота, отговорността, съмненията, амбицията, характера и цената на успеха.

Режисурата и сценичната драматизация са дело на Яна Титова, а музиката е изпълнение на графа.

След успешната премиера, "Бербатов – Разкодиране" продължава с участие в Пазарджик, Стара Загора и Плевен.

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