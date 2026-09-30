Повече от 100 състезатели ще вземат участие в Купа България по спортна стрелба с пневматично и малокалибрено оръжие

Над 100 състезатели ще вземат участие в Купа България по спортна стрелба с пневматично и малокалибрено оръжие.

Турнирът ще се проведе на стрелкови комплекс „Гео Милев“ в София от 1 до 3 октомври и ще събере най-добрите български състезатели.

Надпреварата е за мъже и жени в дисциплините с пушка и пистолет, като на огневия рубеж ще застанат и водещите национални състезатели.

Най-интересните моменти от турнира ще бъдат в петък и събота, когато от сутринта – от 9:00 часа, до късния следобед ще се проведат състезанията във всички дисциплини.