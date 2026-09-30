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Флорида Пантърс победи шампиона Каролина Хърикейнс в откриването на новия сезон в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
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Густав Фрослинг вкара единствения гол.

флорида пантърс победи шампиона каролина хърикейнс откриването новия сезон нхл
Снимка: БТА
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Густав Фрослинг се разписа пет секунди преди края на продължението и Флорида Пантърс откри новия сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) с победа с 1:0 над шампиона Каролина Хърикейнс. Шведът бе точен с единствения удар на гостите в допълнителната част.

Кейнс и Пантърс изиграха исторически двубой, след като последните два шампиона в НХЛ се срещнаха в мач на откриването, но двата отбора не показаха много в атака. Якоб Маркстрьом направи 15 спасявания за Флорида, а Брендън Бъси, който бе титуляр в последните три мача на финалната серия, отрази 19 шайби за Каролина.

Така дойде моментът за Фрослинг, който вкара само два гола в 80 мача за Флорида през миналата година. Той получи шайбата от Картър Верхеги и отбеляза победното попадение, а Маркстрьом записа шътаут в първия си мач за Пантърс от сезон 2013/2014 насам.

Джош Андерсън и Александър Карие направиха по гол и асистенция и Монреал Канейдиънс спечели с 3:2 срещу Торонто Мейпъл Лийфс. Закари Болдюк също се разписа за успеха, а Якуб Добс допусна две попадения срещу Уилям Нюландер, но отрази останалите 26 удара.

Бостън Брюинс вкара три пъти в последните четири минути и спечели с 3:0 срещу Ню Йорк Рейнджърс. Фрейзър Минтен, Джей Джей Петерка и Марк Кастелик също се разписаха за "Мечоците", които спечелиха за 11-и пореден път първия си домакински мач и изравниха рекорда в НХЛ.

Пол Котър вкара втория си гол в продължението и Ванкувър Канънс спечели с 6:5 срещу Едмънтън Ойлърс. Макс Сасън, Марко Роси, Йонатан Лекеримаки и Елиас Петерсон също се разписаха за успеха, а за домакините Еван Бушар отбеляза хеттрик и Васили Подколжин добави две попадения.

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Каролина - Флорида 0:1 след продължение
Торонто - Монреал 2:3
Бостън - НЙ Рейнджърс 3:0
Едмънтън - Ванкувър 5:6 след продължение
Лас Вегас - Чикаго 5:2

#НХЛ 2026/2027

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