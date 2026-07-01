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Ню Йорк Рейнджърс привлече Павел Дорофеев от Вегас

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Спорт
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Руският нападател ще подпише седемгодишен договор за 77 милиона долара, а Голдън Найтс получават три избора от драфта

Ню Йорк Рейнджърс привлече Павел Дорофеев от Вегас
Снимка: AP Photo
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Ню Йорк Рейнджърс привлече нападателя Павел Дорофеев от Вегас Голдън Найтс, съобщава агенция "Ройтерс“. Руският хокеист ще подпише седемгодишен договор на стойност 77 милиона долара с четирикратния носител на Купа "Стенли“.

В замяна Вегас ще получи три избора от драфта – 26-ия и 92-рия избор през тази година, както и условен избор от първия кръг през 2028 година.

Дорофеев направи най-силния сезон в кариерата си, след като записа 37 гола, 27 асистенции и общо 64 точки в 82 мача от редовния сезон. В плейофите той добави още 12 попадения и 4 голови подавания в 22 срещи.

За пет сезона с екипа на Вегас Голдън Найтс руснакът натрупа 149 точки в 231 мача – 92 гола и 57 асистенции.

Вегас достигна до финала за Купа „Стенли“ през изминалия сезон, но отстъпи на Каролина Хърикейнс с 2:4 победи.

#Павел Дорофеев #Вегас Голдън Найтс # Ню Йорк Рейнджърс

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