Ню Йорк Рейнджърс привлече Павел Дорофеев от Вегас

Ню Йорк Рейнджърс привлече нападателя Павел Дорофеев от Вегас Голдън Найтс, съобщава агенция "Ройтерс“. Руският хокеист ще подпише седемгодишен договор на стойност 77 милиона долара с четирикратния носител на Купа "Стенли“.

В замяна Вегас ще получи три избора от драфта – 26-ия и 92-рия избор през тази година, както и условен избор от първия кръг през 2028 година.

Дорофеев направи най-силния сезон в кариерата си, след като записа 37 гола, 27 асистенции и общо 64 точки в 82 мача от редовния сезон. В плейофите той добави още 12 попадения и 4 голови подавания в 22 срещи.

За пет сезона с екипа на Вегас Голдън Найтс руснакът натрупа 149 точки в 231 мача – 92 гола и 57 асистенции.

Вегас достигна до финала за Купа „Стенли“ през изминалия сезон, но отстъпи на Каролина Хърикейнс с 2:4 победи.