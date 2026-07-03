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Името на Константин Михайлов блести ярко в историята на българския и световния хокей

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
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Хокей
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Дългогодишният български национал бе въведен в хокейната зала на славата през 2019 година

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Сърцето на Торонто през последните седмици тупти в ритъма на Мондиала. Нещо по-скоро необичайно за най-големия град в Канада, защото тук спортните емоции се случват предимно на леда. В Торонто хокеят е масова култура, която започва от кварталните ледени пързалки и стига до Торонто Мейпъл Лийфс, един от най-старите и титулувани клубове в Националната хокейна лига, печели от 13 пъти купа Стенли.

Константин Михайлов е име, което блести ярко в историята на българския, но и световен хокей. Бившият вратар на националния ни отбор по хокей на лед държи рекорда по участие на световни първенства - цели 28. Кариерата му започва през 80-те години и продължава повече от три десетилетия. През 2019 идва и международното признание. На специална церемония в Братислава, Михайлов е официално въведен в хокейната зала на славата.

"Горд съм с това нещо, защото аз не съм си мечтал, че мога да постигна такова нещо. Но, явно, както казват, всеки си има някаква съдба, предначертан път. И това ми се случи на мен, за което съм много щастлив. Честно да ви кажа, в годините не съм се замислил, но сега вече, като си правя сметка, доста голям труд и лишения трябват, за да постигнеш нещо. Надявам се в бъдеще да има млади спортисти, които да се изявяват и също да постигнат моите успехи и дори да ме задминат", споли той в интервю за БНТ.

И днес Константин Михайлов продължава да живее с хокея, но вече в нова роля - като треньор на подрастващи.

"Има големи таланти. Има много талантливи деца, но нещата малко са изкривени. Времената са вече различни и ценностите са различни. Малко по-трудно стават нещата, според мен. Става проблем за много големи финанси, които, за съжаление, трудно се намират, а и няма такава държавна политика за спорта, което е много тежко", допълни дългогодишният национал.

Вижте целия обект във видеото.

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